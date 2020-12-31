Мэр Кольцово Николай Красников написал новое стихотворение. В нем он поздравил с Новым годом в стихах и попросил коронавирус уйти. Николай Красников пожелал, чтобы мир наполнила доброта и любовь. А еще градоначальник хочет, чтобы все страхи ушли, и люди были здоровы.С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 2021-ый!Автор: Николай КрасниковС Новым годом, дорогие, с Новым годом!Пусть он наступает и бодрит,Пусть он сменит масть своей колоды:Крести черные с пометкою: «КОВИД»Уберет, добавит черви снова —Масть добра, здоровья и любви.Сердце — Человечества основа…Пусть поют об этом соловьиВсех материков и всех наречий,И, конечно, на Руси святой…Пусть от страха Новый год излечит,Беды пусть отправит стороной…Пусть смеется он, снимая маски,Дарит нам объятья милых рук…Пусть герои доброй детской сказкиС Дед Морозом, оживая вдруг,Возвращают Чудо нашей жизни,Пробивая хмари непогод.Счастья всем, Удачи, Оптимизма,С днем рожденья, 21-ый год!К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Давайте дома посидим»: мэр Кольцово написал поэму о самоизоляции.Николай Красников в стихах призвал оставаться дома до конца месяца. (подробнее)