2020-04-07T13:56:01+03:00
Общество

«Давайте дома посидим»: мэр Кольцово написал поэму о самоизоляции

Николай Красников в стихах призвал оставаться дома до конца месяца
Никита МАНЬКО
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Мэр наукограда интеллигентно попросил соблюдать самоизоляцию.Мэр наукограда интеллигентно попросил соблюдать самоизоляцию.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Мэр наукограда Кольуово Николай Красников попросил горожан не гулять по улицам и соблюдать правила самоизоляции в стихах: он сочинил поэму о борьбе с коронавирусом и «спасении общего мира» с помощью самоизоляции. Поэму можно спеть под гитару — автор вдохновлялся творчеством Булата Окуджавы.

Николай Красников опубликовал поэму «Давайте дома посидим» в соцсетях. Начало стиха отсылает к творчеству Булата Окуджавы, затем автор просит людей «разомкнуть руки» и оставаться дома. И подчеркивает, что соблюдать режим самоизоляции — гражданский долг каждого жителя России. «....С коронавирусом война нам добавляет осмысленья, что мы в плену своих квартир, в режиме самоизоляций — спасаем общий грешный мир, не ожидая всплеск оваций» , — написал градоначальник.

Мэр сообщил «КП-Новосибирск», что уверен в скорой победе новосибирских вирусологов над коронавирусом. Напомним, научный институт «Вектор» в Кольцово является одним из мировых центров разработки вакцины от COVID-19 с начала года. Также, в кольцовском институте выполняются анализы проб на коронавирус со всей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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