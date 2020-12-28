Главе Искитимского района Новосибирской области предъявили обвинение в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ. Напомним, в 2014 году он продал остров Огуречный в Обском море за 10 миллионов.— На момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением. Кроме того, он был реализован по явно заниженной цене, значительно ниже кадастровой стоимости, которая по состоянию на май 2014 года составляла более 54,5 миллиона рублей, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.После того, как участок был продан, на нем разместилось дачное товарищество. Соответственно, свободный доступ к берегу Обского моря для всех желающих был ограничен. По словам следователей, ущерб от действий обвиняемого составил 44,5 миллионов рублей.Сейчас чиновника уже задержали, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывает УФСБ России по Новосибирской области. Правоохранители уже провели обыски в администрации Искитимского района. Расследование уголовного дела продолжается.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа главу Искитимского района завели уголовное дело: он продал остров в Обском водохранилище за 10 миллионов рублейЦена земли, установленная договором купли-продажи, оказалась в 5 раз ниже его кадастровой стоимости (подробнее).