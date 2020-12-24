На главу Искитимского района, продавшего остров Огуречный в акватории Обского водохранилища, за 10 миллионов рублей, завели уголовное дело. Его обвиняют в «Превышении должностных полномочий». Об этом сообщает областная прокуратура.— Как показала проверка, границы земельного участка оказались в пределах береговой полосы Новосибирского водохранилища, приватизация которой законодательством запрещена. Кроме того, земельный участок был предоставлен товариществу для использования в целях, не предусмотренных правилами землепользования и застройки муниципального образования, — говорится в сообщении прокуратуры.Напомним, скандал с элитным коттеджным поселком начался в марте 2016 года. Остров в 19 гектаров ушел за бесценок — около пяти тысяч рублей за сотку, в то время как застройщик продавал дачные участки на нем уже по 200 тысяч рублей за сотку. А стоимость дач у причала доходила до 30 миллионов рублей.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПод Новосибирском власти продали остров за 10 миллионов рублей: суд признал сделку незаконной.Там построили элитные дачи, но часть участков оказалась в природоохранной зоне, где строительство вообще запрещено. (подробнее)