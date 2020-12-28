В Новосибирске треснул лед на катке возле оперного театра. Это произошло, когда столбик термометра опустился ниже 40 градусов. Из-за трещины кататься на ледовой площадке стало опасно, поэтому ее закрыли на ремонт.— Все работы мы планируем закончить сегодня. 29 декабря каток снова будет работать. Насколько мне известно, таких морозов больше не предвидится, так что в дальнейшем все должно быть в порядке, — рассказала КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.Напомним, в воскресенье, 27 декабря, по Новосибирску ударил 41-градусный мороз. Жителей города это не испугало, а только подбодрило выйти на улицу. «Моржи» обливались напротив памятника Ленину, а еще двое сибиряков устроили перфоманс с поеданием мороженого в одних шортах и футболках.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа улице минус 41? Обливаемся и мороженое едим: как Новосибирск переживает самый холодный день 2020 годаЛучшие фото аномальных морозов в столице Сибири — в нашем материале (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru