В Новосибирск пришли арктические холода: столбик термометра опустился до минус 41 градуса. Но фотокорреспондент КП-Новосибирск Алена Мартынова не испугалась морозов и прогулялась го городу. Лучшие фото с замерзающих улиц - в нашем материале.С самого утра Новосибирск окутал смог, осевший из-за мороза: дымка была настолько плотной, что вдалеке совсем ничего нельзя было разглядеть.— Очень красиво, загадочный утренний город. Туманный, пустой, похожий на игру «Сайлент Хилл». Вся изморозь на деревьях, на новогодних украшениях выглядит очень празднично, — говорит Алена.Чтобы сейчас не замерзнуть на улице, вам придется превратиться в «луковицу»: два слоя термобелья и штаны, три термокофты, пуховая жилетка и две пуховые куртки, горные ботинки для полярных условий, шерстяные варежки из натуральной овечьей шерсти, вязаная шапка, шарф-труба. Так комфортно можно передвигаться в холода.— Многослойность спасает в морозы, но в театр или в кино пойти — уже небольшая проблема - придется терпеть жару в трех слоях одежды, — говорит Алена Мартынова.Но как бы красиво не было на улице и не хотелось фотографировать, буквально через минуту на морозе рука уже просится обратно в варежку. Правда, находятся смельчаки, которым морозы нипочем - они даже готовы мороженым перекусить.Если обычные люди в такие морозы сидят по домам, то для новосибирских моржей - это прекрасное время для прогулок. Уже второй день они проводят развлекательные акции. Вчера устраивали забег в карнавальных костюмах, окунались в прорубь, а сегодня обливались возле памятника Ленину.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru