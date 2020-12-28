Утром в понедельник, 28 декабря, в Ленинском районе Новосибирска загорелся троллейбус. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.— На площади Маркса, при движении от Ватутина к остановочным платформам, стоит троллейбус, его кабине охвачена огнем. Информации о пострадавших не поступало, — рассказали в группе «АСТ-54».В ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали инцидент.— В 8:43 на площади Карла Маркса около дома № 2 горит троллейбус № 8. По прибытии пожарных было установлено, что горит троллейбус по всей площади. Водитель и кондуктор на месте, не пострадали. Три пассажира эвакуировались до прибытия пожарной охраны. В 8:58 — ликвидация открытого горения. Причина пожара устанавливается, — сообщили в В ГУ МЧС по НСО.Напомним, ранее в поселке Черепановского района вспыхнул школьный автобус. Дети успели из него выйти, а взрослые — потушить огонь, никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мгновенно все вспыхнуло»: в селе под Новосибирском загорелся школьный автобусМестные жители сами успели потушить пожар (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru