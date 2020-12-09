«Мгновенно все вспыхнуло»: в селе под Новосибирском загорелся школьный автобус

Автобус загорелся, добравшись до конечной остановки. Фото: Александр Борискин.

В среду, 9 декабря, в поселке Виноград Черепановского района загорелся школьный автобус с детьми. Об этом взволнованные сибиряки сообщили в соцсетях.

— Сообщите всем родителям, у которых дети ездят на школьных автобусах! Сегодня, 9 декабря, школьный автобус в поселке Виноград начал дымиться! Автобус на газовом оборудовании! Хорошо, что он доехал до конечной остановки, неизвестно, что было бы, если б это случилось на ходу. Родители, огромная просьба не отпускать детей в школу на этом транспорте! Родители собирают жалобу и детей своих не будут отпускать, пока не уберут газовое оборудование! — пишут в мессенджерах.

Очевидец происходящего рассказал КП-Новосибирск, что дети успели выйти из автобуса за несколько минут до пожара.

— Ребятишки вылезли, и все вспыхнуло. Автобус загорелся внутри. Его быстро сами потушили, пожарных не вызывали, — сообщил КП-Новосибирск местный житель Александр Борискин.

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