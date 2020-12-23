Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин сделал самую маленькую новогоднюю композицию — крошечные снеговик и елочка уместились на торце конского волоса. Его работа попала в книгу рекордов России.— Волос продет сквозь снежинку в посохе Деда Мороза. Высота снеговика 99 микрон (0,099 мм), высота елки 152 микрона (0,152 мм). У снеговичка есть глазки и ротик «угольки», и обязательно нос морковкой. И, конечно, ведро. А елка украшена золотыми шариками. Диаметр шариков около 10 мкм (0,01 мм). Обе фигурки объемные, — рассказал Владимир Анискин.Сейчас работы сибиряка занесены в книгу рекордов России. Дипломы мастер получил 23 декабря.Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как Владимир Анискин отпечатал самую маленькую копию знаменитого червонца Госбанка СССР.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Утечет сквозь пальцы»: сибирский Левша сделал самую маленькую монетуВладимир Анискин решил изготовить копию известной монеты «на кончике ножа» (подробнее).