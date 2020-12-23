Под Новосибирском 30-летний мужчина напал на свою мать с кочергой из-за 9 тысяч рублей

Полицейские поймал сибиряка, силой отобравшего у мамы деньги. Фото: архив КП

Полицейские задержали в Бердске 30-летнего мужчину, напавшего она мать. Он угрожал избить пенсионерку кочергой, если она не отдаст ему 9 тысяч рублей. Это произошло 22 декабря. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Менее чем за сутки сын успел потратить все украденные деньги на собственные нужды, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — пояснили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос, где будет находиться мужчина, пока идет расследование.

Напомним, ране КП-Новосибирск писала о том, что сын поссорился с отцом. В ходе конфликта он его ударил. Мужчина потерял сознание, но был жив. Это не помешало сыну поджечь дом, в котором сибиряк сгорел.

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