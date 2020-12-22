Сибиряк до полусмерти избил своего отца, а потом сжег его в доме

В отношении сибиряка возбудили головное дело. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В городе Куйбышеве Новосибирской области 28-летний мужчина жестоко расправился со своим отцом. Сначала он избил его до потери сознания, а после поджег дом. Мужчина сгорел заживо.

— Ночью 12 декабря мужчина поссорился дома со своим отцом. В ходе конфликта он сильно ударил его рукой по голове. Отец мужчины потерял сознание. Тогда его сын вышел из дома, поджег здание и скрылся с места преступления. По результатам судмедэкспертизы смерть отца подозреваемого наступила из-за отравления угарным газом. Кроме этого у него установлены перелом костей лица и ушиб головного мозга, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Сибиряка задержали и поместили под стражу.

— Сейчас по данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело, — прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что ранее 28-летний мужчина был судим за кражу, разбой и изнасилование.

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