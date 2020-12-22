«Вся голова в крови»: появилось видео, как из покореженной в ДТП «Волги» доставали пенсионеров

В страшном ДТП погиб пенсионер. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Спасатели МАСС помогли достать из покореженной после ДТП «Волги» двух пенсионеров. Страшная авария произошла на улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска 21 декабря. Напротив торгового центра «Мега» автомобиль врезался в снегоуборочную технику, ехавшую в попутном направлении.

— От сильного удара водитель и пассажирка «Волги» получили серьезные травмы и оказались заблокированы в салоне автомобиля. Водитель автомобиля погиб на мест. Его тело извлекли с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пассажирку автомобиля осмотрели врачи скорой помощи. С тяжелыми травмами, она была доставлена в больницу, — рассказали в МАСС.

На видео с места аварии видно, что мужчина лежит на руле без сознания, а женщине обрабатывают рану на голове. Все ее лицо было залито кровью.

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