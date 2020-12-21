В Новосибирске пенсионеры на «Волге» залетели под снегоуборочную технику: мужчина погиб

Водитель "Волги" погиб в аварии. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В понедельник, 21 декабря, в Кировском районе Новосибирска случилось ДТП, в котором погиб водитель «Волги». Его автомобиль попал под снегоуборочный погрузчик.

63-летняя пассажирка авто попала в больницу. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

— В 10:40 62-летний водитель «Волга» ехал по улице Ватутина. Около дома № 50 он столкнулся с погрузчиком, который чистил проезжую часть от снега. В результате ДТП водитель «Волги» погиб, его 63-летняя пассажирка доставлена с тяжелыми травмами в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

На месте работает экипаж ГИБДД, выясняя все подробности аварии.

Напомним, 20 декабря в аварии на трассе под Новосибирском погибла женщина.

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