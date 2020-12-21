«Верните мне маму»: сибирячка погибла в страшном ДТП под Новосибирском

Под Новосибирском столкнулись три автомобиля. Фото: стоп-кадр

На трассе Р-254 «Новосибирск-Омск» столкнулись «Мазда» и две «Тойоты». В страшной аварии погибла пассажирка одной из иномарок. Трагедия произошла 20 декабря.

О том, что произошло на трассе, КП-Новосибирск рассказала дочь погибшей женщины Елизавета.

— Мы живем в Коченево. В тот день отчим и мама поехали в Новосибирск, чтобы купить продукты к новогоднему столу. В какой-то момент им на встречу выскочила «Мазда». Отчим пытался увернуться от удара, съехать на обочину, но все произошло слишком быстро. Машины столкнулись. В автомобиль родителей врезалась еще одна иномарка, которая ехала сзади. Мама погибла, а у отчима сломан нос, зашит лоб, сотрясение и отбиты ребра. Все остальные живы. Сначала мне скзаали, что все живы, а мама в больнице, но позже позвонили и сообщили о том, что она умерла. Верните мне маму. Я без нее не смогу, мне без нее пусто, меня лишили поддержи и опоры, — поделилась с КП-Новосибирск Елизавета.

Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

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