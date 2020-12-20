«Жигули» протаранили КамАЗ на трассе под Новосибирском: погибли двое взрослых и десятилетний мальчик

Аба автомобиля после аварии оказались в кювете. Фото: ГИБДД по г. Новосибирску.
Серьезная авария произошла в воскресенье, 20 декабря, на федеральной трассе в Мошковском районе Новосибирской области: там грузовик столкнулся с легковушкой.
— В 13.00 в Мошковском районе на 47 км федеральной автодороги Р-255 водитель автомобиля ВАЗ- 21093, следовавший со стороны Новосибирска в сторону Мошково, выехал на полосу дороги, предназначенную для движения во встречном направлении. Произошло столкновение с автомобилем КамАЗ, — сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.
В легковом автомобиле никто не выжил. Фото: ГИБДД по г. Новосибирску.
Оба автомобиля от сильного удара улетели в кювет. От «Жигулей» остался только искореженный каркас.
В аварии погибли водитель ВАЗа и два пассажира — 52-летняя женщина и 10-летний мальчик. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следствия устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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