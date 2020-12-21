Поиски 17-летней сибирячки с порезами на руках, пропавшей полгода назад, завершены

Девушку, которую искали с лета, нашли. Фото: ГУ МВД по НСО

В понедельник, 21 декабря, стала известна судьба 17-летней девушки, полгода назад сбежавшей из больницы СМП №2 в Октябрьском районе Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.

— Девочка жива и здорова. Ее нашли в Кемерово. Сведений о совершении противоправных действий в отношении нее нет. По словам девочки, она сбежала, потому что хотели жить самостоятельно, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас она передана законному представителю.

Напомним, о местонахождении девушки ничего не было известно с 19 июня. Последний раз ее видели на улице Узловой. Предполагалась, что она может находиться в реабилитационном центре или приюте. А также, возможно, передвигается автостопом. Одной из примет в поисках подростка стали шрамы от порезов на руках.

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