17-летняя девушка с порезами на руках пропала в Новосибирске: полиция не может найти ее полгода и просит помощи

В Новосибирске продолжаются поиски 17-летней Александры Роговской. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске продолжаются поиски 17-летней Александры Роговской. Напомним, девочка ушла из приемного покоя больницы СМП №2 еще 19 июня. До сих пор ее местонахождения остается неизвестным.

— Последний раз девушку видели на улице Узловой. Пропавшая может находиться в реабилитационном центре или приюте. А также, возможно, передвигается автостопом. Известно, что у девочки имеются шрамы на руках от порезов, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее поисковой отряд «ЛизаАлерт» сообщал приметы девочки: рост 168 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Александра или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом в полицию по номерам телефона: 8-913- 772-7280, 232-17-68.

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