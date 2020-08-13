В Новосибирске ищут сбежавшую из больницы 16-летнюю девочку

девочка ушла из больницы 19 июня. Фото: СУ СК по НСО

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 16-летней Александры Роговской. Напомним, девочка ушла из больницы 19 июня, с этого момента ничего не известно о том, где она находится.

— По имеющейся информации, 19 июня этого года, девочка самовольно ушла из больницы СМП №2 в Октябрьском районе. С этого момента ее местонахождение остается неизвестным, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области. — Приметы девочки: рост 168 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Александра или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом по телефону дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 или обратитесь в полицию по единому номеру 112.

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