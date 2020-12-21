Сибирячка не могла попасть в квартиру, где заперся ее муж с плачущей дочкой

Спасатели пустили сибирячку в ее квартиру. Фото: архив МАСС

Жительница дома на улице Трикотажной в Новосибирске не могла попасть в квартиру, в которой остались ее муж и дочка-грудничок. Из-за двери доносился плач младенца, однако отец никак не реагировал на крик малышки. Перепуганная мама вызвала спасателей.

— Вызов поступил 20 декабря в 18:39. Дома был отец ребенка в состоянии алкогольного опьянения, дверь не открывал. Когда мы попали внутрь, оказалось, что мужчина крепко спал, — рассказали спасатели МАСС в своей официальной группе.

В итоге специалисты взломали дверь, чтобы пустить маму в квартиру. Управились они с задачей за полчаса.

Напомним, в конце другие новосибирцы не могли попасть в свою квартиру, в которой была их дочка. Девочка так крепко уснула, что дверь также пришлось взламывать.

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