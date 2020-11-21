Девочка с аномально крепким сном: родители не смогли разбудить дочь, запертую в комнате

Спасатели помогли родителям добраться до спящей дочери. ФОТО: МАСС.

Жители улицы Зорге не смогли разбудить спящую в комнате девочку. Одним препятствием стала межкомнатная дверь с замком, которая не позволяла войти внутрь. Другим оказался невероятно крепкий сон ребенка, которого, не попав внутрь, так и не удалось вырвать из цепких лап Морфея.

В итоге пришлось вызывать специалистов. Нет, не по пробуждению детей, но по вскрытию дверей.

Специалисты Муниципальной аварийно-спасательной службы прибыли в три часа ночи.

- Заблокирована межкомнатная дверь, внутри ребенок. Доступ в комнату обеспечен. Девочка 2016 года рождения крепко спала. Передана родителям. В медицинской помощи не нуждается, - отчитались спасатели, сделав свое дело.

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