В Новосибирске завершены поиски пенсионерки, которая ушла из дома с сумкой на колесиках

Пенсионерку отыскали через день после ее исчезновения. Фото: "Лиза Алерт".

Новосибирские волонтеры отыскали 87-летнюю сибирячку, которая недавно ушла из дома с дорожной сумкой. Женщина жива. В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали подробности.

— Бабушка чувствует себя хорошо, несколько растеряна. Ее нашли в зале ожидания на вокзале «Новосибирск-Главный» наши ребята. Сейчас бабушка у родных, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Интересно, что на нее обращали внимание очевидцы, даже говорили вокзальной охране, но в итоге никто не отреагировал до нашего приезда, что очень печально, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, пожилая женщина пропала днем 17 декабря. За пенсионеркой недоглядели родные: по их словам, она вышла, хлопнув дверью, и исчезла на улице.

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