«Хлопнула дверью и ушла»: в Новосибирске пропала 87-летняя пенсионерка с сумкой на колесиках

В Новосибирске пропала 87-летняя женщина. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В пятницу, 19 декабря, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, что в Ленинском районе Новосибирска пропала 87-летняя Валентина Николаевна Калинина (Олькова). О ней ничего неизвестно вторые сутки.

— 17 декабря бабушка находилась дома с родными. Вдруг они услышали, что хлопнула дверь. Успели только увидеть в окно, что бабушка ушла. Пока выбежали из дома, она исчезла из поля зрения. Если проблема со здоровьем и памятью. Сейчас пытаемся понять, куда бабушка могла пойти, изучаем камеры видеонаблюдения, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пенсионерки: телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы темно русые.

Была одета в светло-коричневую дубленку или пятнистую, темно-коричневые штаны, белые сапоги, белый берет.

С собой у нее была сумка на колесиках.

Если вам что-либо известно о местонахождении сибирячки, просьба сообщить по телефонам 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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