Жулики попытались передать в новосибирскую колонию наркотики в фисташках

Внутри фисташек обнаружили пакетики с подозрительным веществом. Фото: ГУФСИН РФ по НСО.

В исправительную колонию №13 в Убинском районе пришла необычная посылка. Ее прислали одному из заключенных. Внутри оказались фисташки, под скорлупками которых были спрятаны мешочки с белым порошком. Об инциденте сообщили в ГУФСИН России по Новосибирской области.

— Во время досмотра посылки сотрудники обнаружили фисташки, внутри которых было 54 свертка, предположительно с наркотиками. Незаконную посылку передали в полицию для проведения экспертизы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце августа передать героин в исправительную колонию № 15 пытались с помощью кошки Марго. Она принадлежала одному из заключенных. Едва он вышел на волю, как тут же послал Марго назад, привязав к ее ошейнику пакетики с порошком, шприцы, иглы и симку. Но пушистую наркокурьершу вовремя поймали.

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