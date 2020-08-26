Под Новосибирском кошка-наркокурьер пыталась передать зэкам 3 шприца, героин и симку

К ошейнику Марго прикрепили наркотики. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области.

В Новосибирской области кошка Марго пыталась обмануть охрану исправительной колонии №15. Мурка с идеальной репутацией хотела пронести на зону героин. Усатую контрабандистку поймали прямо у забора. А она в ответ — ничего внятного, только: «мяу-мяу».

- Марго три года, все это время она жила в колонии в поселке Табулга. Так что для нее это - дом, - рассказали КП-Новосибирск в ГУФСИН России по Новосибирской области. – Кошка была закреплена за одним из заключенных, который за ней ухаживал. 21 августа он освободился, вышел на волю в 10 часов утра, кошку забрал с собой, все за нее порадовались.

МАрго заметила охрана. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области.

Казалось, Марго ждали новый дом, лоток и вискас на обед. Но через три часа кошку снова увидели у ворот колонии.

- Первыми Марго заметили охранники: она пыталась через забор попасть обратно к заключенным, - описывают в ГУФСИН России по Новосибирской области. – Конвой также обратил внимание, что к ее ошейнику что-то привязано.

Застуканная на месте преступления Марго сама сдалась охране. Терлась о ноги, мурчала о невиновности. Но вещдоки налицо, вернее — на шее. К ошейнику кошки были привязаны 3 запаянных шприца с наркотиком, 3 иглы, симкарта и пакетик с порошком.

Кошку оставили в колонии. Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области.

- В нем, предположительно, героин. Его отдали на экспертизу, - говорят в ведомстве. — У нас в колониях живет много кошек, за ними хорошо ухаживают, заботятся. К Марго мы не в претензии. А вот к ее хозяину теперь вопросы…

Сейчас пятнистую наркокурьершу снова посадили на казенные харчи в колонии. Туда же в ближайшее время видимо вернется и ее хозяин…

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