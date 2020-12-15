«Шел черный густой дым»: в Новосибирске загорелся склад с поддонами для кирпичей

В Новосибирске вспыхнул склад. Фото: стоп-кадр

Во вторник, 15 декабря, в Ленинском районе Новосибирска загорелся склад. В здании хранили поддоны для кирпичей. Автомобилисты, ехавшие мимо, сняли на видео, как из склада идет черный густой дым. Здание было полностью охвачено огнем.

— Это произошло 2-й Станционной 30/к13. Огонь тушили 29 спасателей и 9 единиц техники. Со слова сотрудников, внутри никого не было. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 216 квадратных метров, — рассказали КП-Новосибирск в МЧС по Новосибирской области.

Причины пожара предстоит выяснить дознавателям.

Напомним, 14 декабря пироманы подожгли киоск с фейерверками в ЖК «»Дивногорский. Они попали на видео. Иван Стародубцев недавно открыл магазин, завез туда новогодний ассортимент, а еще успел получить угрозы от конкурентов.

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