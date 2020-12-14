Залп на миллион: в Новосибирске подожгли киоск с фейерверками — пироманы попали на видео

Полиция ищет виновников криминального салюта. Фото: предоставлено Иваном Стародубцевым.

Фееричный пожар, случившийся ночью 14 декабря в ЖК «Дивногорский» в Новосибирске, порадовал красивыми залпами салютов жильцов микрорайона. Люди спросонья даже подумали, что чуть не проспали Новый год. Многие наблюдали за происходящим из окна и наслаждались приближением праздника.

Правда, хозяин магазина при каждом летящем в небо залпе хватался за сердце. Иван Стародубцев недавно открыл магазин в Дивногорском, завез туда новогодний ассортимент, а еще успел получить угрозы от конкурентов.

Кому понадобилась такая нечестная борьба под залпы хлопушек и бенгальских огней — в материале КП-Новосибирск

СПАЛИЛИСЬ НА КАМЕРУ

Камера видеонаблюдения, установленная на рядом стоящем здании, зафиксировала виновников «торжества». На кадрах видно, как трое молодых людей подходят к киоску с пиротехникой, отгибают кусок обшивки и что-то забрасывают внутрь. Уверенные в результате, мужики бегут со всех ног. Знают — что сейчас бабахнет. И через несколько секунд магазинчик буквально взрывается роскошными салютами.

— Через 7 минут приехали пожарные, но спасать было уже нечего, — рассказал КП-Новосибирск владелец сети пиротехнических магазинов Иван Стародубцев. — Пролили конструкции, разрушили стенки киоска...

Потерпевший утром написал заявление и параллельно начал проводить собственное расследование. Мужчина вычислил автомобиль, на котором приехали пироманы, а также установил их фамилии и домашние адреса.

— Все эти данные я передал в правоохранительные органы, — говорит Иван. — Я надеюсь, что поджигателей уже ищут и в ближайшее время возбудят уголовное дело.

ПРОДЕЛКИ КОНКУРЕНТОВ

Иван Стародубцев уверен, что «заказчики блистательной вечеринки» — его конкуренты по бизнесу. Магазин с пиротехникой располагается недалеко от уже давно действующей торговой точки с аналогичным товаром.

— Мы разместились законно, арендовали участок земли, получили необходимые документы. На стадии монтажа павильона к нам стали подходить люди и агрессивно отзываться о нашей точке, — говорит Иван Стародубцев. — Когда мы открылись, снова приходили и даже пытались переманить девушку-продавца к себе в магазин. Каждый раз угрожали, что здесь мы работать не будем. А мы работали. И вот результат.

Ущерб от ночного пожара хозяин оценивает в миллион рублей. Сам павильон был в аренде и теперь придется выложить за него кругленькую сумму. Кроме товара внутри сгорел и современный терминал банка, за который тоже выставят счет.

—Пиротехника сама не может загореться, если ее целенаправленно не поджигать, как в нашем случае, — говорит предприниматель. — У нас достаточно крупная сеть, более 90 магазинов в нескольких регионах. Такое зло впервые произошло и должно быть наказано.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящий момент сотрудники МВД изучают видео, изобличающее преступников и выясняют все обстоятельства ЧП.

— По факту произошедшего проводится проверка, — пояснили в МВД по Новосибирской области.

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