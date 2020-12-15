«От удара машина перевернулась»: сибирячка погибла на трассе в ДТП с иномаркой

Сибирячка погибла на трассе. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Во вторник, 15 декабря, на на 57 км автодороги «Черепаново-Маслянино» произошло жуткое ДТП. Там лоб в лоб столкнулись «Nissan Tiida и «Toyota Premio». За рулем хэтчбека сидела 48-летняя женщина. Она погибла до приезда «скорой». Водителя второй машины с множественными травмами госпитализировали в больницу. На снимках с места аварии видно: удар был такой силы, что один из автомобилей перевернулся.

— Предварительно установлено, что «Nissan» двигался со стороны поселка Маслянино в сторону Новосибирска. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, 15 декабря в Болотнинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. 27-летний мужчина на «Honda Accord» ехал со стороны Кемерово к Новосибирску. На 118-м километре он не справился с управлением и наехал на световую опору. В аварии погиб он и его 24-летний пассажир.

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