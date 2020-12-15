Под Новосибирском иномарка въехала в фонарный столб: погибли два человека

Погибли мужчины 27 и 24 лет. Фото: ГИБДД по НСО,

Ночью во вторник, 15 декабря, в Болотнинском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.

— В 2:45 минут 27-летний мужчина, управляя автомобилем Honda Accord, ехал по трассе Р-255 «Сибирь» со стороны Кемерово к Новосибирску. На 118-м километре он не справился с управлением и наехал на световую опору. В результате происшествия водитель и 24-летний мужчина-пассажир от полученных травм скончались на месте, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по НСО.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка.

Напомним, днем 14 декабря в Бердске случилось еще одно смертельное ДТП. Девушка на «Ниссане» попала в кювет, ее машина врезалась в забор частного дома. Водитель авто погибла.

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