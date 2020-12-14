Под Новосибирском 22-летняя девушка на «Nissan Sunny» врезалась в забор и погибла

Девушка погибла, съехав на иномарке в кювет. Фото: ОГИБДД

В понедельник, 14 декабря, в Бердске произошла трагедия. В аварии погибли 22-летняя девушка. Она ехала за рулем «Nissan Sunny». По предварительной информации, сибирячку занесло на скользкой дороге, и она съехала в кювет, где врезалась в забор.

— Это произошло около 12.30 на улице Полевой недалеко от остановки «Жилмассив», — рассказали в ГИБДД по Новосибирской области. — Известно, что у погибшей не было водительского удостоверения. Со слов родственников, она проходила обучение в автошколе, а автомобиль родственника взяла без разрешения.

На месте аварии работают полицейские. Они устанавливают детали ДТП.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как мама с ребенком в коляске едва увернулась от автомобиля, который чуть их не сбил. Инцидент на дороге попал на видео. Иномарка пролетела буквально в нескольких метрах, а потом врезалась в легковушку. ДТП произошло в Ленинском районе на улице Порт-Артурская.

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