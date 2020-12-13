Появилось видео чудесного спасения девушки и ребенка в коляске: в них чуть не влетела иномарка

Женщину с коляской спасло чудо. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В социальных сетях появилось видео чудесного спасения сибирячки и ребенка в коляске. Ролик опубликовали в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Машина пролетела буквально в двух метрах от девушки с коляской. Они собирались переходить дорогу, — сообщают очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как иномарку заносит в сторону и она, пролетая через сугроб, врезается в другую машину — универсал Toyota Probox.

Напомним, что ДТП произошло в Ленинском районе на улице Порт-Артурская. Женщина собиралась переходить дорогу, как в нескольких метрах от них пролетела иномарка.

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