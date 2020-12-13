Водитель мог сбить женщину с ребенком. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".
В Новосибирске легковушка перелетела через сугроб и врезалась в иномарку. Это произошло в Ленинском районе на улице Порт-Артурская.
— Водитель седана Toyota Premio, судя по всему, не справился с управлением на покрытой снегом дороге, его занесло, — рассказывают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» и прикладывают видео.
На кадрах видно, что машину выбросило через сугроб, и она влетела в другой автомобиль — Toyota Probox. От удара оба автомобиля получили повреждения.
— Премио, буквально в двух метрах пролетел мимо, женщины с коляской, которая собиралась переходить дорогу, , — говорится в сообществе.
Сибиряки после просмотра видео не могли сдержать свои комментарии:
— Занесло, так занесло.
— Ну и куда он так спешил?
— Чуток не до парковался.
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