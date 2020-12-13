Водитель мог сбить женщину с ребенком. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

В Новосибирске легковушка перелетела через сугроб и врезалась в иномарку. Это произошло в Ленинском районе на улице Порт-Артурская.

— Водитель седана Toyota Premio, судя по всему, не справился с управлением на покрытой снегом дороге, его занесло, — рассказывают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» и прикладывают видео.

На кадрах видно, что машину выбросило через сугроб, и она влетела в другой автомобиль — Toyota Probox. От удара оба автомобиля получили повреждения.

— Премио, буквально в двух метрах пролетел мимо, женщины с коляской, которая собиралась переходить дорогу, , — говорится в сообществе.

Сибиряки после просмотра видео не могли сдержать свои комментарии:

— Занесло, так занесло.

— Ну и куда он так спешил?

— Чуток не до парковался.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru