В огне никто не пострадал. Фото: стоп-кадр.

Стали известны подробности пожара на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске 11 декабря 2020 года. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, загорелся киоск, стоящий на пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Московской.

— Сообщение поступило около 17:55. Горела кровля сооружения. За 12 минут пламя удалось сбить. До прибытия пожарных из киоска самостоятельно эвакуировались два человека, предварительно работник и посетитель. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, ранее очевидцы передавали, что загорелось кафе, расположенное рядом с горящим киоском. Дымом от пожара заволокло улицу.

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