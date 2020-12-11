«Все заволокло дымом»: в Новосибирске на улице Сакко и Ванцетти загорелось кафе

Кафе горит на глазах у множества очевидцев. Фото: стоп-кадр.
Вечером в пятницу, 11 декабря, на улице Сакко и Ванцетти, 53 в Новосибирске загорелось кафе. Об этом рассказали очевидцы.
— Из здания, в котором расположено кафе «Бузовар», валит дым, которым заволокло окрестности, — сообщают в группе «АСТ-54».
Огонь уже тушат пожарные. КП-Новосибирск следит за развитием ситуации.
Напомним, днем ранее в Новосибирске загорелся частный дом. Пожарные оперативно потушили огонь, вынеся из дома 7 баллонов с газом. Никто не пострадал.
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