«Вынесли 7 газовых баллонов»: в Новосибирске загорелся деревянный дом

Причина пожара выясняется. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Вечером в четверг, 10 декабря, на улице Дивногорской в Новосибирске загорелся частный дом. Жители успели выбежать на улицу, никто не пострадал.

— В 20:43 поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Дивногорская в Ленинском районе Новосибирска. Горела первый этаж здания, внутри было плотное задымление и высокая температура. Из горящего здания пожарные вынесли семь газовых баллонов. В 21:38 ликвидировано открытое горение. По оперативной информации, внутри здания людей не обнаружено. Хозяева были на месте вызова, не пострадали. Сейчас продолжается проливка, чтобы исключить повторное возгорание, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар потушили меньше чем за час. Фото: ГУ МЧС по НСО.

После дознаватели МЧС будут выяснять причины пожара.

Напомним, ранее в селе Новосибирской области загорелся частный дом, в котором жила 83-летняя пенсионерка. Женщина спаслась благодаря датчику, который вовремя сработал. Пожарные тут же выехали на вызов и потушили огонь.

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