«Лежала на полу и просила помочь»: под Новосибирском пенсионерка едва не сгорела заживо в собственном доме

Сибирячка чуть не сгорела в своем доме заживо. Фото: МЧС по Новосибирской области

В Каргате Новосибирской области едва не произошла жуткая трагедия. Там на улице Шевченко загорелся дом. В это время внутри находилась 83-летняя женщина. В силу возраста бабушка уже плохо ходила, поэтому когда произошел пожар, она не смогла вовремя покинуть дом. Сибирячке повезло, что в ее жилье был установлен датчик дыма. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной части. Спасатели выехали на место происшествия.

— Женщина лежала на полу в задымленном доме и просила о помощи. Пенсионерку быстро вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. Пожилая женщина не пострадала, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Пожар произошел из-за того, что к печке слишком близко положили дрова.

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