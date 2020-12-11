В Новосибирске мать вынесла четверых спящих детей из горящего дома

Многодетная семья спаслась на пожаре. Фото: МЧС по Новосибирской области

В пятницу ночью, 11 декабря, в одном из домов на улице Северная города Обь, что под Новосибирском, загорелся дом на двух хозяев. В это время внутри спала семья с 4 детьми. Сибирякам повезло, что вовремя сработал датчик дыма. Громкий сигнал прибора разбудил домочадцев. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Мама отнесла всех детей в машину, а отец тушил пожар, который возник на кухне. Потом мужчина выбежал на улицу. По предварительной информации, там замкнула электропроводка розетки. Никто из жильцов не пострадал. Прибывшие пожарные расчеты проверили квартиру на предмет скрытых очагов возгорания, — сообщили в ведомстве.

Напомним, недавно датчик дыма спас от гибели пенсионерку, которая с трудом передвигалась по квартире. Она слишком близко положила дрова у печи. Они загорелись, а бабушка не могла выбежать из дома. Она лежала на полу и просила о помощи. Сигнал датчика поступил на пульт в пожарную охрану. Спасатели помогли женщине эвакуироваться.

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