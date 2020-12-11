Под Новосибирском полицейскому, убившему любовника-трансгендера, продлили срок ареста

Полицейскому продлили арест. Фото: vk.com/стоп-кадр ROMB.

Искитимский районный суд продлил арест полицейскому, который убил своего любовника-трансгендера. Это произошло в начале октября 2020 года.

— Арест продлен сроком на 1 месяц, до 13 января 2021 года, — говорится в сообщении суда.

Напомним, полицейский и самый знаменитый трансгендер Сибири Николая Басаковского встречались несколько месяцев.

По версии следствия, полицейский поругался в своем доме в поселке Бурмистрово с Викторией-Николаем. Он приревновал любовника. Когда Виктория отказалась показывать свои переписки в мобильном телефоне, полицейский накинулся на трансгендера с кулаками и задушил его. После этого он отрезал любовнику палец, чтобы получить доступ к переписке в мобильнике любовника. Далее полицейский спрятал тело: закопал его в поле.

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