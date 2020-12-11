Погода в Новосибирске на середину декабря 2020 года: синоптики рассказали, когда придут морозы

Ежедневные снегопады надвигаются на Новосибирск
Фото: Влад КОМЯКОВ
Стало известно какой будет погода в Новосибирске на середину декабря 2020 года. В город придут морозы и ежедневные снегопады.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, с 14 по 20 декабря температура днем будет варьироваться в пределах -10 ... -16 градусов, ночью она составит -12 ... -17 градусов, местами столбик термометра опустится до -22 ... -27 градусов. Погода будет в основном пасмурной. Синоптики также прогнозируют снегопады каждый день, город накроет снегом.
По информации «Гисметео», с 14 по 20 декабря днем будет от -10 до -17 градусов, в отдельные дни до -24 градусов. Ночью от -12 до -22 градусов, в отдельные ночи до -26 градусов. Пасмурно, снегопады в большинство дней недели.
Как отмечают в Новосибирском гидрометцентре несмотря на морозы в отдельные дни, средняя температура будет немного выше нормы.
— В целом сильного похолодания не будет. В Новосибирске будет пасмурно и снежно, — сообщила КП-Новосибирск начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.
«Яндекс. Погода» сообщает, о том, что в Новосибирске с 14 по 20 декабря днем будет от -11 до -18 градусов, ночью от -8 до -19 градусов, пасмурно, небольшой снег каждый день.
КРАТКО О ПОГОДЕ
Среднемесячная температура: от -12 до -15 градусов
Самые холодные дни недели: 15 декабря. Днем до -20 градусов, ночью до -27 градусов.
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