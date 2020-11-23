Погода в Новосибирске на декабрь 2020 года: что сибиряков ждет в ближайший месяц

Синоптики обещают теплый и снежный декабрь Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода в Новосибирске на декабрь 2020 года будет теплее нормы на два градуса. Об этом корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

— В декабре нас ждет комфортная погода, среднемесячная температура составит -12…-15 градусов. Снегопады ожидаются в большей части месяца. Но экстремальных морозов мы не видим, — рассказал «КП-Новосибирск» пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным Новосибирского гидрометцентра:

С 1 по 10 декабря днем -8…-15 градусов, ночью -12…-20 градусов. Облачно, снегопады в большинстве дней недели.

С 10 по 20 декабря днем -10…-18 градусов, ночью -14…-22 градуса. Облачно, снегопады в большинстве дней недели.

С 20 до 30 декабря днем -12…-20 градусов, ночью -16…-25 градусов. Облачно, снегопады в большинстве дней недели.

По прогнозам «Гисметео»:

С 1 по 10 декабря днем 0…-11 градусов, ночью -2…-14 градусов. Облачно, снегопады каждый день.

С 10 по 20 декабря днем -4…-20 градусов, ночью -4…-26 градусов. Облачно, снегопады в большинстве дней недели.

С 20 до 30 декабря днем -5…-10 градусов, ночью -4…-15 градусов. Облачно, снегопады в большинстве дней недели.

«Яндекс.Погода» сообщает:

С 1 по 10 декабря днем -6…-12 градусов, ночью -7…-13 градусов. Облачно, снегопады в большинстве дней недели.

С 10 по 20 декабря днем -11…-17 градусов, ночью -12…-17 градусов. Облачно, снегопады в большинстве дней недели.

С 20 до 30 декабря днем -7…-18 градусов, ночью -10…-20 градусов. Облачно, снегопады в большинстве дней недели.

КРАТКО О ПОГОДЕ

Среднемесячная температура: от — 12 до — 15 градусов

Потепления в декабре: 10 декабря и 20 декабря.

Днем до -13 градусов, ночью до -17 градусов.

Похолодания в декабре: 1 декабря, 15 декабря и 25 декабря.

Днем до -20 градусов, ночью до -27 градусов.

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