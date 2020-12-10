В Новосибирске 380 человек поставили вакцину от коронавируса: рассказываем, кто был первым

Почти четыре сотни человек в Новосибирске поставили прививку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начали ставить вакцину против коронавируса. К 10 декабря привиты уже 380 врачей. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

— В субботу мы получили тысячу доз вакцины и с этой недели начали ставить прививки. На сегодняшний день привито уже 380 медиков. Мы заранее подготовились, закупили морозильные камеры, термосумки, рефрижераторы, переоборудовали две машины для транспортировки и хранения вакцины, — рассказал Константин Хальзов.

Всего желающих поставить прививку 3 500 человек — столько было подано заявлений от медучреждений.

До конца года в Новосибирск поступит еще около 1400 доз препарата. Прежде всего прививки будут ставить медикам — работникам ковидных госпиталей, «скорой помощи» и первичного звена. Следующие на очереди — педагоги и соцработники.

Напомним, на этом же брифинг Константин Хальзов рассказал о том, что ковидный госпиталь на базе горбольницы скорой помощи № 2 могут закрыть.

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