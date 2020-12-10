Министр здравоохранения Константин Хальзов — о закрытии ковидного госпиталя: «Рассматриваем такую возможность»

В минздраве рассказали о планах по закрытию инфекционного госпиталя в больнице скорой помощи №2. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Минздрав Новосибирской области планирует закрыть ковидный госпиталь на базе горбольницы скорой медицинской помощи №2. Об этой возможности сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге 10 декабря.

— Мы рассматриваем такую возможность. Сейчас обсуждаем вопрос о том, чтобы перепрофилировать корпус, выделенный для больных коронавирусом, в хирургический, — рассказал Константин Хальзов.

Как только решение о закрытии госпиталя будет принято, об этом сообщат.

Напомним, ранее в Новосибирске закрыли три инфекционных госпиталя, где лечили коронавирусных больных: горбольница № 19, роддом № 2 и гинекологическая больница №2. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 марта.

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