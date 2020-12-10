«До последнего не знал, что убил его»: стали известны подробности избиения пассажира такси за неприличный жест

38-летний мужчина погиб от травм. Фото: соцсети.

Стали известны новые подробности драки на улице Богдана Хмельницкого, в которой погиб пассажир такси. Как сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах, водитель «Мерседеса», нанесший пострадавшему смертельные травмы, до последнего не понимал, что убил своего оппонента.

— Водитель «Мерседеса» со своим другом не сразу скрылся с места преступления. Они вызвали пострадавшему «скорую помощь», пытались его откачать. О его смерти они узнали только когда к ним пришли оперативники, а следователи начали разыскивать очевидцев происшествия, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Напомним, драка произошла из-за того, что пассажир такси показал водителю «Мерседеса» неприличный жест. Позже мужчина, избивший его, скрывался в квартире у родственницы. Но через несколько дней сам предпочел прийти к следователям с повинной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец, который насмерть забил пассажира такси за неприличный жест, пришел к следователям с повинной

До этого он пытался скрыться от правосудия в квартире родственницы (подробнее)