На трассе под Новосибирском столкнулись три машины: погибли два человека

На трассе возле Барабинска столкнулись три автомобиля. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Во вторник, 8 декабря, в Барабинском районе случилась авария, в которой погибли два пенсионера. Днем на трассе «Здвинск — Барабинск» столкнулись три автомобиля.

— В 16:30 в Барабинском районе на 79-м километре трассы 23-летний водитель на «Лексусе RX-300» 1997 года рождения выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2115». После этого «с ВАЗом» столкнулся автомобиль «Рено Сандеро», едущий следом. На месте погибли 56-летний водитель и 58-летняя пассажирка «ВАЗа». Водитель «Лексуса» доставлен в больницу, — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по НСО Сергей Страдымов.

Сейчас полицейские выясняют все причины ДТП.

Напомним, в конце ноября на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло еще одно смертельное ДТП с грузовиком и «Форд Фокусом». В нем погиб водитель легковушки.

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