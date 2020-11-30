Под Новосибирском столкнулись грузовик и «Форд»: погиб водитель легковушки

Под Новосибирском столкнулись грузовик и иномарка, погиб один из водителей. Фото: ГУ МВД по НСО

Под Новосибирском столкнулись грузовик и иномарка, погиб один из водителей. ДТП случилось на «Чуйском тракте».

— Около восьми часов вечера 29 ноября, 34-летний водитель автомобиля Ford Focus ехал по автодороге Р-256 «Чуйский тракт» со стороны города Новосибирска в направлении Черепановского района. На 75 километре трассы он столкнулся с грузовиком Freightliner, под управлением 54-летнего мужчины, который ехал ему на встречу, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники полиции, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в городе бензовоз сбил пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте. К сожалению, в ДТП мужчина получил очень серьезные травмы и скончался в больнице.

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