Появилось видео ДТП в Новосибирске, где бензовоз сбил пенсионера, перебегавшего дорогу

Появилось видео ДТП на Ипподромской, где бензовоз сбил мужчину. Фото: Кадр из видео

Появилось видео ДТП на Ипподромской, где бензовоз сбил мужчину. К сожалению, 69-летний пешеход скончался в больнице — травмы были слишком тяжелыми.

— Водитель автомобиля МАЗ, ехал по улице Ипподромская, со стороны Красного проспекта в сторону улицы Военная. Около дома 2\1 по улице Красный проспект, он сбил пенсионера, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — рассказывали ранее в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Все обстоятельства случившего будут устанавливать сотрудники ГИБДД. В Госавтоинспекции также напомнили, что переходить проезжую часть вне зоны пешеходного перехода очень опасно. Кроме того, это влечет за собой административную ответственность в виде штрафа 500 рублей.

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