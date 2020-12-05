«Колобка ищет?»: новосибирцы засняли на видео бегающую около многоэтажек лису

В Новосибирске прохожие заметили бегающую по улице лису. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске прохожие заметили бегающую по улице лису. Зверек метался от одной припаркованной машине к другой — люди засняли это на видео. Позже ролик попал в сеть.

— На улице Виталия Потылицина бегает испуганная лиса, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск», где и было опубликовано видео.

В комментариях под постом многие сибиряки написали о том, что уже не в первый раз видят на улицах города лис. Особенно часто, по словам людей, их можно заметить на окраинах:

— Не в первый раз уже такое, часто их видно.

— Может она домашняя, потерялась?

— Как бы бешеной не была.

— Ага, она колобка ищет, — пишут люди.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как на стройку нового ЛДС также заглянул неожиданный гость. Некоторые сибиряки предположили, что это был песец, а некоторым зверек напомнил корсака.

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