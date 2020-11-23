На стройку нового ЛДС в Новосибирске пришел песец

На стройку нового ледового дворца спорта в Новосибирске заглянул необычный гость. Фото: Кадр из видео

На стройку нового ледового дворца спорта в Новосибирске заглянул необычный гость. Среди вагончиков строителей ночью сибиряки заметили маленького песца.

Забавного зверька засняли на видео очевидцы произошедшего, позже ролик попал в сеть. Пушистый гость с интересом исследовал территорию стройки и спокойно подходил к людям.

— Необычный для городской среды представитель фауны — животное, похожее на полярную лисицу (песца) — был замечен ночью на стройке нового ЛДС в пойме Оби, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте. — Отметим, что песец присутствует на логотипе молодежной команды ХК «Сибирь» — «Сибирские Снайперы», выступающей в МХЛ.

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что выглядит зверек очень милым. А некоторые люди не смогли удержаться от шуток на тему столь необычного гостя на ЛДС:

— Он просто прелесть!

— Проголодался, наверное. А вообще, такие животные людей не боятся.

— Символичный зверек к нам заглянул, однако.

— Это хороший знак, — пишут люди.

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