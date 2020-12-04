Следователи начали проверку после двух аварийных посадок Boeing 747 в «Толмачево»

Воздушное судно было вынуждено приземлиться в «Толмачево» из-за неполадок с шасси. Фото: Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РФ

Следователи проводят проверку после того, как в новосибирском аэропорту дважды за сутки экстренно приземлился грузовой самолет — «Боинг 747-800». Воздушное судно было вынуждено приземлиться в «Толмачево» из-за неполадок с шасси.

— В 23:50 3 декабря самолет, летевший по маршруту Новосибирск-Чжанчжоу, вернулся обратно в аэропорт после срабатывания датчика, сигнализирующего о неуборке правой основной стойки шасси. Воздушное судно благополучно приземлилось, на борту находились 4 члена экипажа и 118 тонн груза. Во время случившегося никто не пострадал, — пояснили в Западно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ. — В 11:17 4 декабря самолет снова вылетел из аэропорта, однако снова был вынужден вернуться из-за того, что сработал тот же датчик. Судно приземлилось в «Толмачево» в 12:09.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственная группа, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, это уже не первый инцидент с грузовым самолетом в Новосибирском аэропорту. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как в «Толмачево» экстренно приземлился и выкатился за взлетную полосу грузовой Ан-124.

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