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«Пришлось сливать топливо»: Boeing 747, летевший из Гонконга, экстренно приземлился в Новосибирске во второй раз за сутки

Пострадавших нет, причины повторного ЧП выясняются
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Борт не смог улететь из новосибирского аэропорта.

Борт не смог улететь из новосибирского аэропорта.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Boeing 747, летевшему из Гонконга, крайне не везет в Новосибирске. Ночью в пятницу, 4 декабря, в 00.45 он совершил экстренную посадку в «Толмачево». По предварительной информации, у борта были проблемы с шасси. И спустя несколько часов - у самолета новые неприятности.

- У грузового Boeing 747 снова возникли неполадки, на этот раз после взлета: ему пришлось снова вернуться в новосибирский аэропорт, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Чтобы посадить самолет, пилотам пришлось сливать топливо в воздухе.

К счастью, посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Теперь выяснить причины случившегося предстоит правоохранителям.

За последний месяц - это не первое воздушное ЧП в новосибирском аэропорту. 13 ноября в «Толмачево» аварийно сел грузовой Ан-124. Во время посадки он выкатился за пределы взлетной полосы. На борту находились 14 членов экипажа — к счастью, никто не пострадал. Позже стало известно, что из-за вышедшего из строя двигателя пилотам пришлось садиться абсолютно без связи: их коллеги-летчики назвали экипаж настоящими героями.

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