«Пришлось сливать топливо»: Boeing 747, летевший из Гонконга, экстренно приземлился в Новосибирске во второй раз за сутки

Борт не смог улететь из новосибирского аэропорта. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Boeing 747, летевшему из Гонконга, крайне не везет в Новосибирске. Ночью в пятницу, 4 декабря, в 00.45 он совершил экстренную посадку в «Толмачево». По предварительной информации, у борта были проблемы с шасси. И спустя несколько часов - у самолета новые неприятности.

- У грузового Boeing 747 снова возникли неполадки, на этот раз после взлета: ему пришлось снова вернуться в новосибирский аэропорт, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Чтобы посадить самолет, пилотам пришлось сливать топливо в воздухе.

К счастью, посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Теперь выяснить причины случившегося предстоит правоохранителям.

За последний месяц - это не первое воздушное ЧП в новосибирском аэропорту. 13 ноября в «Толмачево» аварийно сел грузовой Ан-124. Во время посадки он выкатился за пределы взлетной полосы. На борту находились 14 членов экипажа — к счастью, никто не пострадал. Позже стало известно, что из-за вышедшего из строя двигателя пилотам пришлось садиться абсолютно без связи: их коллеги-летчики назвали экипаж настоящими героями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске экстренно приземлился Boeing 747, летевший из Гонконга

По предварительной информации, никто не пострадал (подробнее).

«Я услышал сильный хлопок, а от двигателя полетели запчасти»: мы разобрали основные версии аварийной посадки Ан-124 в Толмачево

Грузовой самолет, который вылетел в Вену, жестко сел в Новосибирске и выкатился за пределы ВПП (подробнее).

В новосибирском аэропорту самолет выкатился со взлетной полосы

К счастью, во время ЧП в «Толмачево» никто не пострадал (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru