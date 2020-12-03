«На месте оставили гильзы и две пули»: полицейские задержали сибиряков, убивших лося

Полицейские поймали двух мужчин, убивших лосу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полицейские поймали двух мужчин, убивших лося. Это произошло в 4 километрах от деревни Троицк Коченевского района. Там, в лесу, были обнаружены останки животного, гильзы и две пули мелкокалиберного оружия. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Браконьерами оказались местные жители в возрасте 50 лет и 51 года. Документов на охоту у них не было. При обысках полицейские изъяли огнестрельное оружие, патроны, нож, а также около 70 килограммов мяса лося. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр, — сообщили в ведомстве.
Ущерб составил 80 000 рублей. На мужчин завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Им грозит до двух лет тюрьмы.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Чулымском районном суде вынесли приговор двоим сибирякам. Их отправили в тюрьму на три года за то, что они убили лося. Известно, что перед охотой они посмотрели ролик про животных.
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